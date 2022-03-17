新巴城巴籲員工每月放一日無薪假　工會斥資方削補水

在新冠肺炎疫情下，多個行業大受影響。新巴城巴日前向全體員工發通告，呼籲員工自願放無薪假，而目標為每人每月放1日。新巴工會今日(17日)表示，公司未有積極尋求其他方法，近日更單方面取消早更車長巡車時間及工程部補水，工會已向勞工處反映。新巴城巴回覆東網查詢時表示，是次修改早更司機簽到時間安排，是參考國際相同慣例，並與現時新巴夜更的營運安排看齊，有助統整資源以及簡化運作流程。

新巴城巴又指，現時公共交通行業的經營環境充滿挑戰，城巴新巴正致力改善營運狀況及持續提高效率，令公司現時得以在第5波疫情下生存、保住前線同事的飯碗，同時準備迎接疫情過後的經濟復甦。

新巴城巴在通告中提到，在疫情影響下整體乘客量急跌，財政壓力日趨嚴峻，希望員工配合上述的「自願性無薪假」計劃，一同共渡難關。新巴職工會今日亦於Facebook專頁發文，反映公司早前宣布，將單方面取消早更車長早上30分鐘巡車時間，以及取消工程部同事應有的45分鐘補水。該會已向勞工處反映，後者亦已要求公司與本會開會，但至今仍未收到公司任何有關開會的訊息。

另外，傳聞有工會將會於下周一(21日)進行工業行動；對此，新巴職工會表示不反對為勞工權益打拚的任何行動。