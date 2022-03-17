越南假難民偷冬蟲草被捕　揭另涉2宗參茸海味盜竊案

西營盤一間海味店，本周一(14日)被人盜去約值30萬港元的名貴冬蟲草，案件交由西區警區刑事調查隊跟進。警方根據線報及經深入調查後，鎖定涉案賊人，並於昨日(16日)掩至深水埗，拘捕一名持「行街紙」留港的33歲越南假難民，涉嫌「盜竊」，他被帶署扣查，警方調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方初步調查顯示，被捕男子亦涉嫌與上月在北角及西區發生的另外2宗店舖盜竊案有關，2案損失財物均為參茸海味，總值約10萬港元。

事發於本周一早上9時許，德輔道西130號地下一間海味店，涉案男子趁姓林(33歲)女職員打掃期間不為意，擸走一筒擺放於店門前的冬蟲草，並逃之夭夭。林女約1小時後翻查店內閉路電視錄影片段，揭發事件並報警。

警方重申，任何人干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，最高可處監禁10年。警方提醒店舖職員時刻保持警覺，一旦見到可疑人士出入，如有需要可報警求助。警方亦會繼續透過情報搜集以執行策略性執法，同時加強和不同機構合作，攜手撲滅罪行。