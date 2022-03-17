屯門反黑搗毒窟武器庫　檢逾100萬元毒品拘2男

警方發現近日有不法分子開設「毒品飯堂」，除提供堂食外，更推送餐服務吸納客源。屯門警區反黑組作出深入調查，鎖定一個位於元朗偏僻村落、由鐵皮屋及貨櫃改裝的「飯堂」，至昨日(16日)晚上採取行動，以涉嫌販毒、藏武等3宗罪拘捕2名男子，檢值達過100萬港元毒品及一批武器。

反黑組探員根據線報，鎖定了一個位於元朗木橋頭村的改裝鐵皮屋及貨櫃單位，調查得知該單位提供「一站式」服務，除提供毒品堂食外，更有送餐服務，以供應元朗及屯門區「食客」。而「飯堂」更裝有閉路電視及對講機，以增加警方調查難度。

至昨晚時機成熟，探員突擊搜查該單位，檢獲大約2公斤懷疑冰毒、140克懷疑可卡因、20克懷疑氯胺酮、2把匕首、2把大刀及一批懷疑用作吸食毒品的工具。行動中，2名分別姓朱及姓陳(俱36歲)男子涉嫌販毒、藏毒及藏有攻擊性武器被捕，已被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行禁毒宣傳及打擊行動，特別提醒青年人遠離不良分子及切勿吸毒。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何販毒人士一經定罪，最高可判處罰500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。