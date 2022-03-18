東方日報A1：百業陪葬　遲來鬆綁

本港疫情每日確診個案持續高企，政府早前收緊防疫措施，並表示將會延續至4月20日，苛刻的防疫措施拖累百業陪葬，港府終跪低表示研究「鬆綁」。特首林鄭月娥昨日終指出，感覺到市民對防疫政策的容忍度正在減退，金融機構亦失去耐性，經中期評估後，預告將會在本月20日或21日交代防疫政策的調整方向，包括入境管制、航班禁飛、入境檢疫措施、全民強制檢測、面授課安排以及社交距離措施。有學者直言，倘若每日確診數字仍徘徊在數萬宗的情況下放寬防疫政策，對各行業幫助不大，只會延續疫情，強調需盡快將確診數字降低，以便與內地通關。

林鄭月娥在記者會上指出，社交距離措施並非完全科學，需要衡量市民接受程度、經濟及公共衞生問題，又指審視社交距離措施是困難的工作。對於政府早前指疫情在近兩月最關鍵，林鄭指現時已經過去約一個月，認為市民的容忍程度正在減退，亦有金融機構對香港隔離情況失去耐性。強調十分重視香港作為國際金融中心的地位，故在聽取不同人及行業意見後，決定採取大膽一步，將交代措施的最新安排。她又稱，每次都需要果斷決定，是否百分百準確、有效，需要及後才知道，沒有辦法預視。

事實上，政府在上月22日宣布收緊社交距離措施，包括收緊午市堂食至兩人一枱、關閉部分處所、延長航班熔斷機制等，當時指措施將會延長至4月20日。預料下周檢視措施主要有3個方向，一是放寬海外人士來港的隔離時間，料向本地方法靠攏，即已打兩針者只須隔離7天；取消現時向9個國家及地區發出的航班熔斷機制；再放寬599F下停業處所名單，美容等行業料有機鬆綁，但人數仍有限制。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府早前稱不排除禁足，現時又轉口風或放寬社交措施，措施「唔湯唔水」、政策「兩頭唔到岸」，斥港府不但在關鍵時刻沒有推行全民檢測，現時鬆綁亦只會令疫情延續至夏天。他直言香港很難清零，如確診數字持續高企，經濟一落千丈之餘，亦難與內地通關。

假若航班解禁，陳又指，如果港府放寬抵港人士隔離時間，因而令新變種病毒傳入社區，將引發市民憂慮。對於放寬處所，陳指不少企業已經停頓，現時放寬幫助不大，舉例指不少投資專才已離港，質疑放寬後企業是否可以復甦，反指應盡快將確診數字壓下去，否則放寬並無意義。

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