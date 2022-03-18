老人科醫生斥亞博設施資源錯配　確診長者關懷拒絕進食

用於隔離患者的亞洲國際博覽館仍有8成空置率。

多間院舍持續爆疫，用於隔離患者的亞洲國際博覽館，至今仍有8成空置率，並爆出確診病患須共同一個戶外浴室事件，醫院管理局昨(17日)回應亦承認浴室設計有問題。在亞博館治療設施工作的老人科專科醫生佘達明今早(18日)在電台節目批評，亞博館出現資源錯配，最常出現情況是長者感到不開心，不肯進食。

他指出，館內接收的長者，並非政府早前指的重症患者，現時館內大部分長者需長期卧床，但病情輕微，醫療需要不多，反而要較多一日三餐等照顧護理，由於場地陌生，最常出現的情況是長者感到不開心，不肯進食，如果讓他們返回院舍或家人的熟悉環境，讓熟悉他們的人負責照顧，相會情況會有改善，而騰出的床位，可以用於應對在急症室輪候，有更大醫療需要的患者。

議員江玉歡表示，有家屬獲亞博醫護通知，染疫長者要轉到北大嶼山感染控制中心，但家屬其後未能同長者聯絡，了解情況，認為有需要改善溝通，令家人掌握家屬病情。