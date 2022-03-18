850名囚犯染疫　懲教署3.24至4.24恢復探訪　訪客至少打1針

為防止新冠疫情在懲教院所蔓延，懲教署早前延長暫停親友探訪服務的安排，署方今日(18日)表示，過往數星期一系列緊急措施，已遏止病毒在監獄內迅速蔓延，個案亦由高峰期(2月28日至3月6日)每天平均超過140人，回落至本星期每天平均約75人，而現時約有850名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約1,630名在囚人士康復。在這些個案中，只有2名在囚人士因其他疾病送往公立醫院治療，其餘個案病徵輕微，無需送院。

職員方面，因確診或為密切接觸者而不能上班的人數，亦由高峰期每天平均約1,000人，回落至本星期每天平均約500人。署方考慮社區感染個案持續高企及獄內疫情瞬間反彈的風險，現階段不可能全面恢復所有親友探訪，但為了平衡在囚人士的更生需要，署方決定於本月24日至下月24日期間有限度重啟親友探訪安排。

為控制人流及減低病毒感染風險，署方實施新措施，包括期間還押在囚人士只可接受2次親友探訪，每次只限1名訪客；期間定罪在囚人士只可接受1次親友探訪，每次只限1名訪客；訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果；除獲豁免人士外，訪客須出示已接種最少一劑新型疫苗紀錄，及使用「安心出行」流動應用程式登記。以上探訪安排或會因監獄內疫情發展而有所變更，訪客必須留意署方發出的公告和部門網頁。

各訪客亦必須留意，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪。已登記本署流動應用程式的使用者，可透過應用程式查詢在囚人士是否可以接受探訪，訪客亦可預早致電相關院所的更生事務組或探訪室（電話號碼可參閱部門網頁），或懲教署熱線向職員查詢在囚人士的最新情況。如在囚人士於上述期間因確診或屬密切接觸群組而未能接受探訪，他們仍可獲准接收認可交來物品一次，有關認可交來物品的種類和上限。

此外，公務探訪亦會於上述時間有限度恢復，期間訪客必須透過「公事探訪電子預約服務」進行預約申請並收到確認，以及遵從相關安排，方可獲准進入懲教院所進行探訪。