消息指本港急聘千名內地照顧員　新一批131人今早抵港

本港新冠肺炎疫情肆虐不停，繼早前已有180人名內地聘用合約照顧員抵港後，今日(18日)再有新一批共131名，分別來自廣西南寧、柳州、北海等地，並具豐富經驗的長者照顧員，於今早8時到達深圳，隨後從深圳灣口岸進入香港。據悉，這批內地長者照顧員於本港進行3天培訓後，將陸續投入到社區隔離設施及檢疫中心，為新冠確診者提供服務。

這群內地長者照顧員屬廣西第3批，並應社會福利署要求，前來援港，會於3天的培訓後，投入社區隔離設施及檢疫中心服務，照顧及看護已確診或疑似確診的長者和殘疾人士。其中分別有一些多年臨床護理經驗的醫院從業員、當地福利院的看護人員，及具豐富防疫工作經驗的自願者。至於這批內地照顧員當中，年齡最大為55歲，最小為29歲；全部均有初中以上學歷，最高則擁有本科學歷。

消息指，因應本港疫情最新發展，香港急聘千人，故廣西於早前應本港要求，正計劃派遣400名長者照顧員，佔這次香港緊急招聘臨時照顧員4成。而前兩批共83人亦已在香港安養院上崗；目前進行培訓第4批、招募第5批援港長者照顧員的工作。至於第4批內地照顧員將於下周二(22日)啟程赴港，工作期限為3個月。