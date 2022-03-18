30億元推失業支援　30萬人受惠　另重推保就業計劃涉130萬僱員

本港經濟下行，最新失業率亦再度反彈，外界過去不斷要求港府推出失業援助金。行政長官林鄭月娥今早(18日)在記者會宣布，將會推出支援就業兩大舉措，包括臨時失業支援，撥出30億港元幫助30萬短期失業人士；以及港府會再推出保就業計劃，涉款約310億港元，惠及110萬至130萬人，稍後到立法會財務委員會申撥款，又指會聚焦支援中小企，目標在4月內接受申請。

她表示，失業率回升，再多22,700人無工開，總失業人口約15萬人，政府希望壓止失業率，希望兩大舉措可以讓香港乘風破浪。她續指，臨時失業計劃會批一筆過1萬港元援助，全職兼職自顧都可以申請，包括勒令關閉處所或者經營限制食肆。申請人最少1個月在香港工作，提交申請前沒有工作及就業，有強積金戶口紀錄。

她指，恢復經濟靠三條支柱，包括防疫抗疫基金支援企業；其中保就業計劃早前發放900億港元撐企業；另多份財政預算案都有紓困措施，例如派發1萬港元現金、上次及本次派發電子消費券等，設涉及1,700億港元。她又指，上次保就業提供6個月工資補貼，讓15萬名僱主保住195萬名僱員。

林鄭表示，計劃會設定受惠僱員工資上限，高薪沒有受惠；剔除大型企業包括超市、大公司；參考強積金數據精簡程序。今次計劃提供3個月工資補貼，涵蓋2022年5至7月，向僱主發放。只有月入低於3萬港元僱員，料可涵蓋75%僱員，受助僱員劃一獲8,000港元，不包括大型超市、大藥房、金融機構、廣播、速遞等行業。