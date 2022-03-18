兩地醫護被指分工不均　政府：雙方早已訂立協作模式

新冠肺炎造成大量病患衝擊公營醫療防線，應港府請求而赴本港支援的內地醫療人員近400人，部分已在亞洲國際博覽館社區治療設施熟習運作，並已開始臨床工作。惟近日有指兩地醫護的分工不均，甚至低估內地醫護能力，行政長官林鄭月娥今(18日)指，雙方早有協作模式，分工獲團隊內同意，並非外邊人單憑一張分工紙可評價。

她指，最重要是外地醫療團隊可以提供更佳治療，對於內地團隊專業能力充滿信心，大部分都是三甲醫院服務，有經驗到其他地方參與抗疫工作，相信內地團隊會知道有何方法幫助香港，又認為全港社會對於中央支援抗疫必須感恩，千里迢迢來港應該感激。

對於全民強檢時機，有何策略壓低確診數字，林鄭指內地及香港專家都有意見，之後會公布何時進行，但現時未能交代。她又認為記者會應聚焦新一輪紓緩失業的政策，相信很多僱主都十分關注。

自我申報確診方面，林鄭指每日很多市民快測後申報，市民明白申報有利於社會對抗疫情後放寬措施，可以居家隔離及獲取政府資助包，措施都是在599章管制下。林鄭指疫情發生，對於港府的批評意見完全可以理解，但疫情需要大家合作。她指市民很守規矩，是抗疫基礎，會繼續改善。