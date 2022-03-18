內地供港鮮活食品充足　蔬菜供應昨2300公噸

昨天菜心及白菜的平均批發價，每斤分別為11.5及7.2港元。

政府今日（18日）表示，昨日（17日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定充足，不論是蔬菜、冰鮮豬肉、活豬、冰鮮家禽等，均與平日供應量相若。

根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,300公噸，與平日內地供應量相若。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為744公噸，菜心及白菜昨天的平均批發價每斤分別為11.5及7.2港元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約51公噸，與平日供應量相若，活豬供應亦充裕。內地供港冰鮮家禽昨貨量超過13萬隻，而本地屠宰的活雞則超過9,500隻。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為3.04萬公噸。至於可以儲存的食品，例如冷藏肉，一般會有約3個月的庫存。