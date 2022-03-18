深井兩周大B女墮地不治　母被控殺嬰罪押後5.13再訊

本月初警方獲女子報案，指其2星期大的女嬰從深井青山公路浪翠園3期對開近碼頭一條天橋墮下。救護員趕至現場，將嬰兒送往瑪嘉烈醫院，惟經搶救後不治。警方其後拘捕女嬰的母親，懷疑她將女嬰從天橋拋下，落案起訴她一項殺嬰罪。案件今天（18日）於沙田裁判法院再提訊，控方指已獲取被告的精神科報告，並申請押後案件。裁判官現下令將案押後至5月13日再訊，以待警方進一步調查，被告續須還押。

報稱任職秘書的被告梁嘉儀（41歲）被控一項殺嬰罪，控罪指，被告於今年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為，將嬰兒從天橋拋下，導致她不足12個月大的嬰兒死亡，在該作為發生時，被告仍因未從分娩該嬰兒的影響中完全復原，而致精神不平衡。

案件早前提堂後，法庭為被告索取2份精神科醫生報告，以考慮被告是否適合答辯，控方表示今天已收到報告，但仍須押後案件，以待警方調查及索取女嬰的驗屍報告。辯方今天則沒有保釋申請，但指目前只收到一份精神科醫生報告，據悉另一名精神科醫生正在隔離當中。被告今仍暫毋須答辯，聆訊進行期間，她雖然聲線微弱及沙啞，但情緒平和，惟旁聽席則傳來陣陣哭聲。

案件編號：STCC 421/2022