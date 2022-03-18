撤對沖法案或掀「搏炒」風氣　孫玉菡：假設性行為難回答

立法會今日(18日)以視像形式召開首次法案委員會，討論落實取消強積金對沖方案的《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例草案》。會上有議員提出應與商界召開視像諮詢會議，亦指不應將法案生效日期與積金易平台掛鈎；亦有議員關注會否衍生「搏炒」風氣。勞工處處長孫玉菡表示法案需要積金易平台配合，更指香港僱主及員工關係融洽，不能以極端例子回應「搏炒」問題。

主席張國鈞首先表示因疫情嚴重，建議公眾以書面形式表達意見。惟議員邵家輝表示草案影響香港勞資關係及競爭力，但商界對草案內容不甚了解，單粹以書面形式並不足夠，建議與商界召開視像會議討論；至於副主席鄧家彪則不認同市民會「唔知個方案內容嗡乜」，因方案已醞釀多年，當中方案亦修改資助模式。議員陳仲尼亦同意召開視像諮詢會議，聚焦討論條文細節。主席張國鈞最終回應指線上與團體會議有一定操作困難，包括辨識身份問題，會與秘書處詳細商量安排。

會議期間，議員吳秋北關注為何要將法案生效日期與積金易平台掛鈎，因為這樣對勞工不公平，而議員周小松亦有類似疑問，指若積金易平台出現問題，政府有否應變方案，例如有否一個簡易的系統「計住數先」。

此外，議員吳永嘉指政府現時是根據2019年遣散費及長服金的數據，去制定50萬港元的補貼界線，但現時強積金對沖屢創新高，因此採用19年數據明顯是不合時宜，吳指政府會否考慮最新的對沖數據，重新制定補貼界線。而議員李鎮強提出當法案實施後，政府有否計算經濟的損失情況，以及當僱主成本增加後，引致轉嫁至消費者後的通脹率。

至於議員黃俊碩及邵家輝則關注會否出現有員工為遣散費，而做出「搏炒」的行為，例如是一些崗位流動性高的職位，包括餐飲業等，而僱主更傾向以短期合約招聘員工。

勞工處處長孫玉菡指取消強積金對沖是一個龐大及複雜的方案，需要有效率的電子平台配合，而積金易平台正好發揮功效，他強調平台工作正處理得好如火如荼，爭取按期全面落實，倘若平台真的出現問題，當局會考慮其他折衷及制定後備方案。另外，孫表示以50萬港元作為補貼界線，是足夠覆蓋9成的中小企每一年遣散費及長服金的需要，不論該年實際僱員人數的多寡。

孫玉菡亦指很難去回答「搏炒」等假設性行為，指香港僱主及員工關係融洽，不能用極端例子作概括，因大多數僱主都是良心僱主，而大多數員工都想「做好返工」，而法例亦有規定解僱等問題。

取消「對沖」安排將由指定日期起生效(轉制日)，僱主不可以用強積金制度下僱主的強制性供款累算權益對沖僱員的遣散費或長服金，而條例草案建議取消對沖安排不具追溯力。如僱員在轉制日之前已受僱，僱主可繼續用其強積金供款累算權益，不論是在轉制日前、當日及之後作出的強制性或自願性供款，對沖僱員在轉制日前的受僱期所產生的遣散費或長服金轉制前部分。