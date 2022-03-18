公院「垃圾山」難解　東區醫院內數十箱廢物充斥走廊

公立醫院醫療廢物疫下大增，「垃圾山」已成政府醫院的日常畫面，即使衞生防護中心更改新冠病人廢物處置指引，列明確診者的保護衣、紙巾等視為一般廢物，毋須再用「紅膠袋」處理，但似乎卻仍未能改善垃圾充斥醫院狀況。近日再有讀者向東網報料，指位於柴灣的東區尤德夫人那打素醫院的不同地方，堆積了一座座紅色及黑色膠袋的垃圾山。東網正就有關事件向醫院管理局及食環署查詢。

東網記者今早(18日)11時許親身到東區醫院視察，發現堆積垃圾的地方主要位於主樓地庫2樓，大量紅色及黑色膠袋的垃圾被扔落數以十計的垃圾箱內，而且排滿了整條長長的走廊。期間，雖見有垃圾車不斷將垃圾清走，但效果仍然只是杯水車薪。

專門為醫院處理醫療廢物的承辦商輝然環保服務有限公司，其負責人譚志華表示現時疫情嚴重，醫院垃圾實不勝負荷，故局方早前才更加廢物處置指引，估計「黑膠袋」垃圾量將會較「紅膠袋」為多。而據他了解，為了解決「垃圾圍院」的情況，醫院現正與食環署及其他垃圾收集承辦商協調。

根據衞生防護中心資料，「給社區隔離設施的感染控制建議」及「醫療環境內對2019冠狀病毒病（COVID-19）的預防和控制要略（暫擬）」，在上周曾更新處理廢物指引，把確診者個人防護裝備、紙巾、食物殘渣、餐盒或包裝物料視為一般廢物，而受污染的利器、化驗所廢物、人體組織及敷料則仍必須按《廢物處置條例》處理。據悉，一般垃圾與醫療垃圾的最大區別是，前者用「黑膠袋」送到堆填區，後者是用「紅膠袋」處理，並以焚化方式消除及絕殺病毒。