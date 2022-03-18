前區議員訛稱遭警截查　官斥製造事端判240小時社服

前屯門區議員盧俊宇前年11月在Facebook發文，訛稱在元朗警署外遭警察不當截查，指摘「黑警濫捕」。警方就此調查時，盧繼續虛假陳述，因而被控一項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。盧不認罪受審，早前被裁定罪名成立，今日（18日）於粉嶺裁判法院被判罰240小時社會服務令。裁判官水佳麗直斥，不排除被告為了爭取政治本錢或樹立英雄形象而故意散布假新聞，但是考慮被告並非到了不可救藥的地步，決定讓被告有機會以身體力行的方式回饋社會。

39歲被告盧俊宇，被控於2020年11月23日，在屯門湖翠路2號美樂花園商場地下39號鋪外提供虛假資料，即他曾於2020年11月21日於元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。

辯方求情指，感化及社會服務令報告顯示被告具良好品格，家人讚揚被告為人孝順及重視家庭，而且被告經常做義工，關顧獨居長者。辯方逐指，被告知錯及感到後悔，承諾日後將謹言慎行，冀求法庭能夠以緩刑或社會服務令處理本案。

惟裁判官判刑時指，被告在感化官會面下仍堅稱當日目睹有市民被警方截查，他只想報道有關事件，但是法庭早已裁定被告製造事端，引人相信他遭警方濫捕，故此斥責被告定罪後仍不知錯，還想掩飾過失。裁判官直斥厭惡被告的偽善及不誠實，亦認為須制裁為一己私利而散播假新聞的行為，並指警隊愛護聲譽，會痛恨被告的行為。但是考慮被告在短時間內便移除不實貼文等因素，認為可判罰被告履行社會服務令。

案件編號：FLCC 701/2021