袁國勇指疫情已達高峰但仍猖獗　確診回落4位數至少要數星期

本港新冠疫情爆發至今3個月，每日單日確診數字屢破萬宗，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(18日)於電台節目表示，今波疫情或已到高峰，但仍有機會猖獗一段時間，估計確診病例要回落至數千宗至少要數個星期，若要到數百宗，更可能需要長達個多月。他繼指，若不繼續保持現有社交距離，或不戴兩個口罩，疫情很容易反彈，故不能鬆懈，至於能夠接種疫苗的人，亦要充分善用這段時間接種2劑疫苗。

當被問及天氣轉暖是否有助於遏制新型冠狀病毒的存活率時，袁表示，若病毒長期處於高溫狀態會死亡，故不會對人體造成感染損害，因此，若希望放寬社交距離措施，最好在天氣炎熱的時候，而現時亦相對接近。

袁重申，要放寬現有社交距離措施，代表需要等待高疫苗接種率，從而確保年老長者或長期病患者在社區或被感染後，需要到醫院就醫的機率低，以及降低對公共衞生及醫院服務的影響。

市民賴先生於電台節目中表示，指有朋友於確診一個月後，經快速檢測再次驗出病毒，且出現發熱、腹瀉等症狀。袁指「中完再中」並不常見，因為確診後會產生高抗體，一般估計至少需要4個月後才會再次感染。他建議有關市民應到相關的政府部門進行核酸檢測和基因測序，以了解會否感染了另一種病毒，例如之前是否曾感染Omicron，然後感染了Delta。

另一位市民彭女士亦於節目指出，她和丈夫數天前證實確診，之前亦分別接種了2劑和3劑新冠疫苗。袁解釋兩人感染了新冠病毒，故基本上相當於1劑疫苗，除非該女士本患有長期疾病或免疫失調，否則毋須再接種第3針，而她的丈夫更是等同已完成了4劑疫苗。