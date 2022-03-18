港擬引入阿斯利康抗體藥劑製品　有病徵感染風險可降77%

港府早前更新疫苗接種的建議，當中免疫系統弱人士應比其他人打多針，包括康復後的患者。有消息指，本港正引入阿斯利康（AstraZeneca）的抗體藥劑製品Evusheld，讓免疫系統有問題的人士注射。上述藥品已於去年年尾，獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准緊急使用。據悉，當局會在各醫院找出免疫力較低的病人注射。

美國食物藥品管理局於去年12月上旬，即Omicron變種病毒未流行時，已批准Evusheld緊急使用，管理局引用研究表示，對比注射安慰劑的組別，注射Evusheld的組別減低77%有病徵感染風險，至於其主要副作用，則包括過敏、針口流血、頭痛、疲倦及咳嗽等。而當Omicron在全世界肆虐後，阿斯利康引述牛津大學及華盛頓大學的研究，強調Evusheld對Omicron有效。

本港有關部門則表示，Evusheld並不是本港註冊的藥劑製品，不過《藥劑業及毒藥條例》允許註冊醫生可為治療特定病人或臨牀試驗，而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。