涉於玩具店非禮獨行男童　男店員不認罪受審

玩具店男職員被指於工作期間，趁一名11歲小五男生獨自遊逛時，觸碰男生下體，更說自己「有啲硬」，然後拉男生往牆邊，問男生可否幫他「按摩下」。該男職員否認非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為2罪，案件今天（18日）在東區法院開審。

被告溫諾賢現年22歲，他被控於2019年7月6日，在太古城中心玩具反斗城內非禮男童X，及向X作出猥褻行為。X現時就讀中二，控方今天在庭上播放X的錄影會面紀錄。X指案發當晚8時許，他和父母及胞妹到玩具反斗城閒逛，期間他獨自去了放置樂高積木的角落，並拿起積木把玩。穿着制服的被告見狀便站到他身旁，先提醒他要將玩具「放好啲」，再蹲下執拾物品。

X續指，其後他感覺到下體郁動、左右搖擺。未幾被告站起，「有少少笑容」地向他說「好靚仔」，然後捉着他的手，拉他往附近牆壁，稱「我下面有啲硬，可唔可以幫我按摩下」，並試圖將他的手放到被告的下體。他覺得「唔對路」、「好驚」，形容事件「變態」，即時甩開被告的手跑走，與家人會合。由於他不知如何是好，故未有即時告知父母，繼續與胞妹在店內玩遙控車。約10分鐘後，他們準備離開，期間他見到被告，這時他哭着將事件告訴父母，並由他們報警。

案件編號： ESCC 2597/2021