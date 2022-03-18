調查指64%人憂全民檢測影響收入　78%人準備好物資

港府即將推行全民強檢。有調查顯示，不足一半受訪者支持全民檢測同時每日進行快速測試。對於在全民檢測期間到採樣站採樣，有56%人認為，有可能在採樣站感染新冠肺炎。如全民檢測期間被限制外出，64%人認為家庭收入會受影響。調查反映市民對全民檢測普遍感到憂慮，促政府清晰解說。

香港民意研究所本月11至16日期間，以電郵接觸受訪者並於網上完成調查，訪問了6,324名12歲或以上香港市民。調查當中有21%人曾經確診新冠肺炎，未有確診則佔79%。而有為家居檢疫而準備家中物資的受訪者，則有約78%，當中包括有19%人表示有全部物資。46%人表示有大部分物資，但仍欠缺不算太重要的物資。13%人表示有大部分物資，但欠缺相當重要的物資。結果反映市民均擔心需要在家逗留一段長時間，故預先購買不同物資以防萬一。

至於全民檢測方面，49%人表示支持全民檢測期間，同時每日進行快速測試。另有27%人表示反對，其餘則為「一半半」及「不知道、很難說」。而相信影響到市民支持全民檢測的因素，則包括影響家庭收入、需入住隔離設施或醫院，以及擔心外出到採樣站採樣時會感染新冠肺炎等。

對於在全民檢測期間到採樣站採樣，56%人認為有可能在採樣站採樣時感染新冠肺炎。另有16%人認為不會因而染疫。至於全民檢測時被禁足，64%人認為會導致家庭收入受影響，僅33%人表示不受影響。另外，若全民檢測後所有確診者均需要入住隔離設施或醫院，僅26%人表示支持；不支持入住隔離設施或醫院的人佔最大比例，有46%。

香港民意研究所副行政總裁張國柱認為，在疫情之下，議員除批評政府防疫不力之外，亦需要向政府提出良策，而政府亦需領導有方才可以解決疫情。另一位副行政總裁鍾劍華則認為，網上流傳大量不同有關全民檢測的消息，惟港府每天早上在記者會上仍「語焉不詳」，未有清晰解畫，只會令市民對全民檢測感到徬徨和不安，促政府盡快公布，以解除市民疑慮。