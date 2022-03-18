政府重推保就業計劃　議員促增加補貼金額及延長計劃至6個月

政府重推保就業計劃，僱員人工3萬元以下劃一補貼8000元，為期3個月，預料受惠人士超過110萬人。多名議員認為第5波疫情較以往幾波疫情嚴重，認為8000元的補貼金額並不足夠，建議應於上一輪補貼額「睇齊」，補貼金額增加至9000元或以上，並將計劃延長至6個月。

行政會議成員、議員林健鋒表示，第5波疫情對各行各業造成「海嘯式」衝擊，不少企業「命懸一線」，歡迎當局推出改良版保就業計劃，為受影響企業特別是中小企提供僱員薪酬補貼，惟他認為，最新失業率回升至4.5%，加上第5波疫情確診個案仍維持在5位數字，經濟前景仍然非常不明朗，市道亦不會一時三刻回復如常，他促請政府進一步提振社會信心，將保就業計劃延長至6個月，相信更加有助中小企及僱員度過難關和謀劃未來。

對於政府剔除部分不受影響行業參加保就業計劃，林建議政府細心聆聽各方意見，若然有關行業有客觀數據證實受到疫情一定程度打擊，應該容許重新納入計劃，務求將計劃支撐企業的原意，做到更公平、更準確及更到位。

至於議員楊永杰認為，新一輪保就業計劃補貼金額為8000元，較上一輪9000元補貼為低，而第5波疫情對香港的衝擊較以往幾波疫情為大，認為補貼金額不應低於上一輪計劃，甚至要高於9000元。楊續指，由於部份僱主領取保就業計劃補貼後，僱員仍然面對開工不足或減薪情況，建議政府規管補貼的用法，確保打工仔能夠真正受惠。

議員顏汶羽則提到，由於計劃經優化後，將剔除公營、受資助機構，以及沒有受疫情影響行業，期望當局必須清晰詳細列出相關行業，以免僱主與僱員之間出現不必要的誤會；另外，由於此次計劃預期只推行3個月，當局應密切注視計劃成效以及社會復甦情況，考慮延期，建議當局可設立延期的指標，例如當失業率依然未能重返3.9%，保就業計劃便須自動啟動延期。