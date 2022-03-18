疫下聆訊延期　律師會籲遙距審理刑事案

本港第5波新冠疫情嚴峻，司法機構早前宣布把一般聆訊延至4月11日，引致案件堆積。有見及此，香港律師會今日(18日)召開線上記者會，稱已向司法機構提出修改法例，以允許遙距審理刑事案件，並指司法機構已表示將盡快修改相關法例，該會亦將繼續與司法機構交涉，以確保日後審訊維持公平、公開和公正。

香港律師會會長陳澤銘表示，法庭過去已成功以遙距聆訊方式處理超過1,000宗民事案件，故該會支持遙距聆訊，惟一般刑事聆訊涉及物證，認為執行上會出現困難，故對於刑事遙距審訊有所擔憂。他續指，律師會已就該事與司法機構接觸，並提出相關的憂慮，司法機構亦回覆會盡快修改。另一邊箱，律師會亦就該如何保障被告的權益及公眾參與問題，繼續與司法機構商討。

陳澤銘又提到，「一邦國際網上仲調(eBRAM)」已被委任幫助市民和企業通過網上協商、網上調解及網上仲裁，解決與疫情相關的爭議為主，而每一方只需支付支付港幣200港元註冊費便可。至於每宗個案的申索額則以港幣50萬元為上限，任何一方更必須屬香港居民或公司。

香港律師會副會長湯文龍則指，除了遙距聆訊，該會亦就疫苗通行症或實施居家令的行政問題上與司法機構溝通，並提出可採以文書方式處理審訊，包括建議法庭可透過文書方式認許見習律師成為正式律師等。