今增20082宗病例　僅3宗輸入　第5波疫情確診數破百萬

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(18日)新增7,966宗經核酸檢測確診個案，包括3宗輸入個案，其餘均屬本地病例；另錄得12,116宗經快速測試呈報平台登記及成功確認。因此今日共新增20,082宗個案，第5波至今累計個案共1,004,013宗，約666,048宗從核酸檢測中找到。本港第五波疫情持續，張竹君又公布，今日再多259宗死亡個案，其中206人在昨日(17日)離世，另法醫通報6宗較早前死亡個案。

確診數字方面，檢測個案中，1,279宗個案由醫管局確診，5,304宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，由衞生署公共衞生化驗服務處確診則有1,383宗，無人感染Delta變種，另有260宗疑染Omicron，餘下的1,123宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

本港再添259宗死亡個案，其中206名患者昨日(17日)離世，另有54宗延後呈報個案。法醫又通報6宗較早前死亡個案，涉及4女2男，年齡57至92歲，有3人是院舍人士，均為長期病患，2月28至3月6日過世。今波累計死亡個案共5,188宗，涉及2,030女及3,158男，年齡介乎11個月至112歲，其中58%居院舍。另有65名病人情況危殆，115人情況嚴重，115名危殆病人於深切治療病房留醫。

食物及衞生局副局長徐德義表示，本波疫情今已兩個多月，但確診數字稍為穩定，但仍在高位，呼籲市民不能鬆懈，避免社交活動，特別是須除口罩的跨家庭活動。徐又感謝內地支援香港醫療服務，很快就到亞博診治及支援病人，包括青衣、香港口岸等社區隔離設施，而3個體育館接收正在康復的輕症長者，此安排可騰出醫院病床。

對家居隔離人士，徐指會繼續加強支援，包括及時派送抗疫物資包，醫管局亦啟動了隔離護理觀察系統，有關人士可獲額外支持及資訊，高風險人士亦會由醫管局透過「護訊鈴」主動聯絡，提供支援，安排指定診所診症。