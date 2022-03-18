添259名確診者病亡　包括一名25歲先天性腎多囊病患者

本港第五波疫情持續，再有患者病亡，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（17日）指出，再錄得259宗死亡個案，其中206人在昨日(17日)離世。由於數據滯後，本月1日至16日期間再有53名病人離世，包括30男23女，年齡介乎62至103歲。

她指出，今波累計死亡個案共5,188宗，涉及2030女及3158男，年齡介乎11個月至112歲，其中58%居院舍。死亡個案中，126人來自院舍，有124人沒打針資料，49人有打一針，31名打兩針，2人打3針，126人為65歲或以上長者；個案的死亡率為0.5%，80歲以上佔70%，死亡率為8.5%；已打針的死亡率是0.09%，未打齊針是1.32%，相差14倍。至於60歲以上長者方面，已打齊針的死亡率是0.38%，而未打針的死亡率是3.8％，相差10倍。

年輕的死亡個案，包括1名25歲，本身有先天性腎多囊病，亦有高血壓，須長期服藥及覆診；第2名為46歲，住老人院舍，有腎病，須洗腎；第3名為50歲，有肺癌，已擴散至肝；第4名為51歲，有癌症，已擴散到肝等身體器官；第5名為52歲，有癌症，已擴散到肝等身體器官；第6名為54歲，本身有高血壓、糖尿病，曾不下一次中風，住安老院舍。

第7名54歲，有遺傳小腦萎縮、高血壓；第8名為56歲，曾有癌症並接受過化療；第9名為58歲，有腦癱、高血壓、糖尿病、乙型肝炎、腎病，本身不良於行，須多人照顧；第10名為59歲，住殘疾院舍，有遺傳染色體病，亦有腎問題、高血壓、甲狀腺問題：第11名為61歲，住老人院舍，有糖尿病、精神健康問題；第12名為62歲，住安老院舍，有晚期腎衰竭，須洗腎。

另外，張稱昨晚醫管局再呈報65名病人情況危殆，115人情況嚴重，115名危殆病人於深切治療病房留醫。至於醫管局累計共18,876名員工染疫，當中11,444人已康復返回工作崗位。