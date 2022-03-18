去年第4季GDP較前年同期升4.8%　全年升6.4%

本港去年的經濟較前年為好，政府統計處今日（18日）公布，發表2021年第4季及2021年全年以環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值初步數字。據初步統計數字顯示，整體本地生產總值在2021年第4季較前年同期實質上升4.8%，而2021年第3季的升幅為5.5%。2021年全年與2020年比較，本地生產總值實質上升6.4%。

按組成服務行業分析及與前年同期比較，所有服務活動合計的淨產值在2021年第4季實質上升4.7%，而第3季的升幅為5.2%。環球經濟的持續復蘇和穩定的本地疫情在2021年第4季繼續為香港的經濟復蘇提供支持。所有服務行業合計，2021年全年對比2020年的淨產值全年實質上升5.7%。

政府統計處所公布的大多行業中，其淨產值均錄得上升。例如住宿服務（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）及膳食服務業的淨產值，在2021年第4季與前年同期比較實質上升38.6%，而第3季的升幅為46.4%。而2021年全年合計，該行業的淨產值錄得22.9%的實質升幅。

其次則為運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的淨產值，在2021年第4季與前年同期比較實質上升9.7%，而第3季的升幅為19.1%。2021年全年合計，該行業的淨產值實質上升10.7%。

至於進出口貿易、批發及零售業的淨產值亦有不錯的升幅。在2021年第4季與前年同期比較實質上升7.4%，而第3季的升幅為8.5%。2021年全年合計，該行業的淨產值實質上升13.0%。

金融及保險業的淨產值，繼2021年第3季與前年同期比較實質上升2.9%後，在第4季上升3.5%。2021年全年合計，該行業的淨產值實質上升4.8%。