男教師邀14歲女童到家逼摸下體教手淫　判監26個月

已婚中學數學教師被指於8年前染指所教的14歲女學生，乘妻兒不在家時約女生到家中溫習，期間涉嫌捉着女生的手，放在其陽具上「教導」手淫，又摸女生胸部且指插女生下體。涉案男教師經審訊後被裁定兩項非禮罪成，法官練錦鴻今天（18日）在區域法院判被告即時入獄26個月。法官批評被告為了一己私慾，損害了受害女生的心理健康，令女事主原本平坦光明的成長過程變得荊棘滿途，甚至患上狂躁抑鬱症，令案件更為嚴重。

育有3名子女的37歲被告C.C.H.，被控1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及1項非禮罪。控罪指他於2013年11月29日，在其荃灣居所向當時14歲的X作出猥褻行為；及於2015年3月某日，在荃灣另一處居所非禮當時15歲的X。案情指，被告曾任X的數學老師及班主任，2人會私下傳訊息，內容牽涉露骨對話，被告曾以短訊試探X問她會否做情婦，亦不時開車接送X。首項控罪發生時，X就讀中二，X應邀到被告寓所溫習，期間被告帶X到睡房，親吻X且摸X腰及胸部，被告又脫下褲子，把X的手放到自己陰莖上，教導X手淫，且指插X陰部。在第2項控罪發生時，X已升讀中四，兩人關係如前。被告駕車接X去運動場練習，期間被告表示要回家中取物，就帶X到其寓所，然後將X壓在客廳梳化，用腳夾住X並吻其嘴和臉，再帶X入睡房撫摸其乳房及指插陰部。

法官指，被告對X作出的行為已很接近性交，以X當時的年紀不能同意這些行為，故被告的行徑幾等強姦。法庭要保護入世未深的年輕人，避免他們在成長期間被人利用。考慮被告與X在案發時年紀相差近一倍，而2人更是師生關係，在X與其家人眼中是一個有道德、有地位、可信任的人。加上被告處心積慮、數年間持續取得X的信任和愛戴，包括多次開車接送X，以露骨的言詞挑逗尚未發育的X，又乘妻子不在家時帶X回家，牽涉軟性的暴力，令案件變得更為嚴重。事件對X構成極大的傷害，令她變得沒有安全感、無助、對人失去信任，甚至患上狂燥抑鬱症而要兩度入院。法官考慮量刑整體性，將總刑期定為26個月。

案件編號：DCCC 306/2021