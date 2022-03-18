何君堯告3前議員誹謗　高院同意陪審團審理

立法會議員何君堯，於2019年中入稟高院控告另外3名時任立法會議員郭榮鏗、林卓廷及毛孟靜誹謗，指3人在不同的場合向何大叫「何君堯，黑社會」等字眼，何認為此舉對他構成誹謗，並要求法庭頒令3人作出賠償及禁制他們再作出相關言論。案件至今仍未正式開審，不過與訟雙方早前達成共識，向法庭表示希望有陪審團參與本宗誹謗案，經考慮後高院原訟庭法官歐陽桂如今（18日）頒下判詞，認為本案的情況適合加入陪審團，故下令按與訟雙方的共識，於本案審訊時加入陪審團參與。

本案原告是何君堯，被告分別是郭榮鏗、林卓廷及毛孟靜。法官於判詞指本案涉及到一宗香港社會事件，所有涉案人士在案發時均是立法會議員，其中何是執業律師，而郭則是大律師及法律界議員，案件涉及重大公眾利益。而一眾陪審員為公眾人士，適合以公眾的眼睛去裁定事件有否對何的名譽構成誹謗。

法官又指出，本案涉及事實裁斷及法律爭議，但認為兩者可以分開處理，且不會令陪審團構成混亂，最終亦不會讓陪審團裁決時像答試卷一樣。雖然案件涉及眾多新聞報道，但是相關文件只有500多頁，且並非複雜，亦不涉及技術範疇，而整宗案件的審訊日子亦不會多於10日。在考慮所有因素後，法官認為本案適合讓陪審團參與其中。

案件編號：HCA 1997/2021