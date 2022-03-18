內地供港抗疫物資源源不絕　內河碼頭每日處理1200貨櫃

第5波疫情時，市民瘋搶物資，而現時市面供應日用品已大致正常，由新鴻基地產發展有限公司(新地)與和記港口集團有限公司合資持有香港內河碼頭，自2月底開始全力協助援港物資到港，現時每日處理約1,200個貨櫃，均屬抗疫物資，內河碼頭亦會協助處理付運香港的方艙醫院預製組件，預計3個月內會處理共1萬套預製組件。

自「海上快線」水路運輸服務開通以來，內河碼頭於上月底開始抽調人手，處理運抵本港的抗疫以及日常物資，現時碼頭處理的物資較過往增加逾3成，每日處理4,000個貨櫃，當中約3成為種類繁多的抗疫物資，包括醫療物資、方艙醫院預製組件、個人防護裝備、快速抗原測試包及生活必需品等，碼頭會繼續因應需求，與航運公司商討增加運輸班次。

除醫療及日常物資外，碼頭亦會協助處理付運香港的方艙醫院預製組件，預計3個月內會處理共一萬套預製組件。除了水陸運輸，碼頭亦做好準備配合閉環式陸路運輸，措施一旦落實，碼頭將會是貨物中轉接駁場之一，內地司機即使與外界零接觸，供港物資亦可直接運送到內河碼頭，再由內河碼頭分發到全港各地，加強物資供應的穩定性。

新鴻基地產執行董事兼香港內河碼頭董事馮玉麟表示，感謝內地政府提供源源不絕的各類物資，碼頭會竭盡全力，並騰出約3萬呎地方處理相關貨物，並作緊急優先處理，冀香港早日戰勝疫情。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(18日)亦有到訪內河碼頭，了解碼頭的綜合運送能力。