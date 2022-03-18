疫情2年重擊百業　當局終再推保就業　

疫情肆虐初期，不少僱主苦無收入，迫不得已解僱員工。因此，政府於2020年4月，時值第二波疫情時，率先「出招」動用逾900億港元推行兩期保就業計劃，保「打工仔」飯碗。但疫情一直未止，在兩期保就業計劃中，更出現第三波及第四波疫情，惟政府之後未有再推出類似計劃，直至現時處於第五波疫情高峰下，政府今日(18日)宣布再次推出新一輪保就業計劃，涉款約260至310億港元，惠及110萬至130萬。

政府於2020年4月8日宣布推出首期保就業計劃，當時正值本港第二波疫情，而計劃為向合資格僱主提供最多9,000港元的半數工資補貼，用以支付僱員在2020年6月至8月的工資，僱主領取補貼期間不得裁員。其中工資補貼分兩期發放。

至於第二波疫情以輸入個案為主，期間亦出現婚宴群組及酒吧群組等感染個案，其中4月8日的累計個案為960宗，新增個案在4月中旬逐步減少，至4月30日，香港有1,037宗個案。因此，限制措施在5月逐漸放寬，5月及6月連續多日無本地個案。

不過，第三波疫情於同年7月再次爆發，當中被指是「走漏」海員和機師，因為他們獲豁免檢疫，卻有部分染疫的海員登岸後進入社區，社區曾持續多日確診破百，直至9月初，已有逾3500人受感染。

政府其後於同年8月推出第二期補貼，用以支付僱員在2020年9月至11月的工資，並列明香港兩大超市在9月至11月期間向顧客提供各方面的減價優惠，或為弱勢社群提供超市現金券。而65歲以上有強積金戶口但無供款人士，每月亦可獲5,000港元工資補貼。

而第二期補貼於同年11月結束時，該月下旬即出現跳舞群組引發第四波疫情，涉及700多個個案，第四波回落速度緩慢，至2021年1月中，個案數字更再一度回升，最終持續逾半年始完結，至2021年5月29日，當時確診人數累計達11837人。

雖然社會有強烈聲音，希望政府於2021年重推保就業計劃，但最後亦未見有相關方案。至於保就業兩期計劃最終發放逾900億港元工資補貼或資助予僱主及自僱人士，兩期金額分別為約460億港元及450億港元。