政whats噏：議規會主席謝偉俊　無按規定用指定顏色背景開會　

由於疫情肆虐，立法會今日(18日)仍然以視像形式召開法案委員會，討論落實撤銷強積金草案。之不過，根據要求，議員需要按照所屬界別採用不同嘅顏色背景，但議員謝偉俊就零舍不同，背景仲清楚見到一幅掛畫同燈管，唔通一時「大頭蝦」，唔記得咗視像會議嘅最新指引？

按立法會最新要求，所有參與遙距會議嘅議員不但要留喺適當安靜嘅固定位置，且遙距會議進行期間，議員須使用會議程式嘅「虛擬背景」功能，以顯示有顏色嘅背景，其中選委界議員須採用橙色，功能界別議員使用綠色，而直選議員則選用紫色。

至於身為選委界議員嘅謝偉俊，理應須採用橙色作為背景，而其他同界別嘅議員陳仲尼、黃元山等人都有用橙色。究竟喺咩原因搞到謝偉俊無用到呢？謝偉俊回覆傳媒時指，因為臨時要轉用手機開會，無儲存到背景圖片，所以出現技術困難，又稱明白規矩，但今次會議不涉及投票，不認為作為議事規則委員會主席會立下壞先例喎！

其實委員會主席張國鈞一開始會議時，都溫馨提示咗一眾議員，指議員參與遙距會議進行期間，需使用會議程式嘅「虛擬背景」功能。不過謝偉俊今日會議並無發言，可能就令其他議員甚至係主席都發現唔到喇！