33歲港婦2010年酒店泳池遇溺不治　家屬興訟索償上訴遭駁回

1名33歲香港女子2010年7月1日從香港到澳門旅遊，期間入住澳門新口岸區一間酒店，及後在室外游泳池遇溺，1個半月後不治。死者的丈夫及母親在澳門法院提訴，向酒店及當值救生員索償，並上訴至澳門中級法院，今日(18日)被裁定上訴理由不成立。

事發當日，死者與丈夫前往酒店的室外游泳池游泳，當時有一名當值救生員，及至當日下午，救生員聽到有人遇溺求救聲，自泳池淺水區跳下，約1分鐘後，游至泳池深水區，將遇溺女子救起並進行急救。

惟該女子因遇溺缺氧昏迷，入院治療49天後，於2010年8月18日死亡。死者丈夫及母親指，當值救生員未及時發現令死者事發5分鐘後方獲救，認為有人須為意外承擔責任；並指控酒店未有聘用足夠救生員。二人向初級法院興訟，初級法院認為未有法律規定酒店應聘用多少名救生員，故這種籠統的指控不足以令酒店承擔責任。

中級法院在上訴中指出，2名上訴人沒有對初級法院所認定的事實提出爭議，只提出新論點。中級法院指出，除非法律另有規定，上級法院不審理新提出的問題，裁定上訴理由不成立。