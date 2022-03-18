公屋戶入息升約0.14%　房委會今年或加租　議員倡檢討機制

新冠肺炎疫情下基層生活百上加斤，租金負擔更是一大難題。參考政府統計處公布數字，對比2021及2019年的公屋住戶每月入息中位數，兩年間升近0.14%。若以此升幅估算，料今年7月房委會的公屋戶租金調整，其租金水平或有輕微上升幅度，有機會近乎凍租。在第5波疫情下，有議員建議為免出現「疫市加租」的情況，租金調整機制是時候檢討。

房委會每兩年會按公屋住戶收入的變化作檢討，以調整公屋租金水平。今年7月將按公屋住戶去年和2019年收入變化調整公屋租金，如果參考統計處數字，2021年公屋住戶每月入息中位數為18,175元，而2019年的公屋住戶每月入息中位數則為18,150元，兩年間增加25元，即約0.14%。雖然房委會會透過公屋住戶入息抽樣統計調查作出租金調整，惟由此方式粗略估算，可見公屋租金調整水平或有輕微加幅，尚未及減租水平，僅接近凍租，為租金調整機制2010年實施以來首次近乎凍租。

翻查上一次於2020年的租金調整，當時亦有「疫市加租」的情況，通過公屋戶按機制加租9.66%，平均加幅200元，加租近1成，為公屋連續10年第5次加租。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，2020年房委會已有建議不同援助措施，不過以今年疫情嚴峻、經濟下行的情況來看，若房委會在計算租金調整水平後需要加租，或會再次推出寬免措施，但仍需委員再作探討，認為租金寬免應有指引方便判斷推出時機。

議員梁文廣則稱，租金調整機制應檢討，擔心如今年再次出現「疫市加租」的情況，即使以租金寬免措施作抵銷仍是「治標不治本」的做法。梁建議機制應同時考慮通脹和物價數字，否則如出現「疫市加租」是「好反常、不合情理」。

公屋租金調整機制為房委會透過抽樣統計調查，剔除「富戶」、其他高收入非一般租戶和綜援戶後，對比2019年及2021年的公屋住戶每月平均家庭收入，若增幅達0.1%以上，按該幅度加租，惟加幅有10%上限；若減少0.1%以上，則按該幅度減租，不設減租下限。