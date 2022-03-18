政Whats噏：鄉郊小工程撥款追唔上通脹　陳月明揚言追數

本港鄉郊發展進度十分緩慢，唔少地方收唔到網絡訊號之餘，連街燈都冇。打鼓嶺區鄉事委員會主席、議員陳月明早前就去信民政事務局，指鄉郊小工程計劃本年度撥款僅提升1.19%，可以話連通脹都追唔上，希望增加撥款。民政事務總署就回覆話，會密切監察，改善鄉郊地區環境。陳收到回覆嘅時候，直言「根本冇答到問題」，完全係忽視鄉郊，一定會再追數。

陳月明喺上月去信工務小組委員會，引述民政事務總署官員喺會議上指出，鄉郊小工程計劃每年會增撥1000萬元，但實際上今年只係增加190萬元，連通脹都不如。佢又話鄉郊小工程約有130項工程積壓有待完成，每年再增加新項目，情況係惡性循環，況且一個工程往往需時幾年以上，就此要求署方提交書面回覆。

署方今月回覆話，22/23年度嘅鄉郊小工程計劃預算為1.619億，其中包括大嶼山保育基金提供190萬元撥款，喺離島區進行建造鄉村通路同截水渠工程。工程項目方面，繼續進行同新增嘅項目分別為84項同73項。署方又話，會密切監察鄉郊小工程計劃，盡快落實、開展、完成工程，改善鄉郊地區環境。

陳月明收到署方回覆後，認為根本問題係冇交代工程時間表，工程永遠都完唔到，加上撥款咁少，反問鄉郊可以做到啲咩？佢話政府一直忽視鄉郊發展，舉例話一盞街燈都要等3至5年，完全係唔合理，夜晚仲容易引發安全問題。咁點追數好呢？佢就話都嘗試過尋求區議會撥款，但始終困難重重，依家唯有向政府嘈多啲，一定會親自再搵民政署討論，務求增加撥款咁話喇！