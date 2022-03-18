香港水域一周錄18宗紅潮報告　11處尚未消退

漁農自然護理署(18日)公布，跨部門紅潮工作小組過去一周在香港水域發現18宗紅潮，有11宗仍未消退，幸未有收到魚類死亡報告。署方會透過「浮游植物監測計劃」繼續監測紅潮出現情況，減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。

康文署人員本周六(12日)於香港島大浪灣泳灘和石澳後灘泳灘發現共2宗紅潮。同日，水警和海事處人員分別於藍塘海峽至鯉魚門，包括將軍澳及東龍洲魚類養殖區和維多利亞港、近紅磡各發現1宗紅潮。

康文署人員另於本周日(13日)在香港島中灣泳灘、南灣泳灘、淺水灣泳灘、深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘發現共5宗紅潮。同日，有市民於香港南部水域，包括東博寮海峽及雙四門發現另一宗紅潮。

另外，康文署人員本周一(14日)於香港島舂坎角泳灘和龜背灣泳灘發現共2宗紅潮，同日亦有市民分別於西貢東面水域、西貢水域，包括銀線灣及清水灣、后海灣和大嶼山南部水域各發現一宗紅潮。此外，康文署人員分別在3月15日和18日，於西貢清水灣第二灣泳灘和銀線灣泳灘發現紅潮。

香港島石澳後灘泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、淺水灣泳灘和赤柱正灘泳灘，以及維多利亞港和西貢清水灣第二灣泳灘的紅潮已經消退，而另外11宗紅潮仍未消退。迄今並無收到有關該些紅潮的魚類死亡報告。后海灣的紅潮由赤潮異彎藻組成；而大嶼山南部水域的紅潮由血紅赤潮藻組成，至於其餘十六宗紅潮均由夜光藻組成。血紅赤潮藻和夜光藻均不含毒素，但外國文獻指赤潮異彎藻可產生神經毒素，以及會破壞魚鰓，導致魚類死亡。三種藻類均常見於本港水域。

漁農自然護理署已提醒蘆荻灣、索罟灣、蒲台、東龍洲、麻南笏、滘西、雞籠灣、大頭洲、糧船灣、吊杉灣、布袋澳、馬灣及長沙灣魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。