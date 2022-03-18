棺木難求內地今急運330副來港應急　火葬場清明節續運作

第5波疫情肆虐，每日死亡個案逾200宗，棺木不足，殯儀業界運作早已不勝負荷。食物環境衞生署今日(18日)表示，與內地相關單位協調後，今日再有約330副棺木經水路及陸路抵港，以補充本港棺木供應。預計未來兩日再有約500副棺木送到。截至現時，過去五天共有逾1,200副棺木由陸路和水路運抵香港。

同時，考慮到市民對火化服務有迫切需求，食環署轄下所有火葬場會於清明節(5日)當日繼續提供火葬服務。署方提醒，清明節使用火化服務的市民，留意當日於各火葬場一帶實施的特別交通措施。除靈車、送殯行列車輛及特許車輛外，其他車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的火葬場。

環署早前已將每日可供預約的火化時段，由平日的130至140節大幅增加至260至300節，目前火化時段仍有充足餘額供預訂。有見及近日預訂食環署轄下火葬場服務的申請上升，食環署亦已相應加派人手，務求當天申請的所有預訂火化服務均可在同一個工作天完成處理。