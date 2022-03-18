博愛醫院兩病嫗遭調換身份　院方疑戴錯手帶肇禍

博愛醫院今日(公布)一宗調換病人身份事件，院方指，兩名分別81歲及103歲的女病人，疑因病人被戴上錯誤手帶導致身份調換。涉事病人其後獲安排返回博愛醫院留醫，兩人目前情況穩定。院方就事件展開調查。

兩名病人早前已確診新冠肺炎，本周日(13日)上午由救護車送往博愛醫院急症室求診，先後獲安排入住同一負壓病房接受隔離治療，其中81歲女病人，昨日(17日)經醫生評估後安排出院返回安老院舍。院舍職員接收病人時發現有關病人並非該院舍的院友。差不多同一時間，103歲女病人獲安排轉送至天水圍醫院繼續接受治療。

病人送抵醫院後，家屬獲安排視像探視，但家屬在探視時亦發現病人身份錯誤。醫生經檢查後確定，兩名病人留院期間的治療程序按照臨床情況決定，事件對病人的治療及身體狀況沒有影響。

院方十分關注事件，已聯絡兩名病人的家屬致歉和解釋情況，並安排更新資料，同時提醒職員務必謹慎核對病人資料。博愛醫院會詳細調查事件經過，事件已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。