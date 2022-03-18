穩定供港抗疫物資供應　元朗新田錦壆路集中接駁場下周試運

為穩定供港物資陸路，運房局今日(18日)公布，正與廣東省和深圳市政府推進在香港國際機場貨運設施、葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場的安排。另外，運房局正籌劃下周內在元朗新田錦壆路用地進行接力接駁試運。

運輸署上月28日起，在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈無染疫(陰性)的司機才可進入內地，下周日(20日)陸續以快速核酸檢測取代快速抗原測試。根據內地當局的資料，昨日(17日)深圳市運輸跨境物資約2,440個標箱，約20,190噸貨物，其中生鮮食品類約30個標箱(約240噸)，非生鮮類約2,410個標箱(約19 950噸)。

運房局又指，由內地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經全面開通及不斷提升運力，增加鮮活食品和其他生活必需品及生產物資的供應。目前設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

深圳市3個港口自開航上月18日至昨日(17日)為止，總共運輸跨境物資約33,470個標箱，約222,150噸貨物，其中生鮮食品類約780個標箱(7,110噸)，非生鮮類約32,690個標箱(215,040噸)。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有22個標箱，共48噸物資運抵香港。自3月2日至昨日，共運載950多噸防疫物資到港。