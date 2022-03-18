發牌制過渡期逾百物管公司申領牌照　物監局：50間獲發牌

物管業發牌制度自前年8月1日實施起，至今(18日)已步入500天倒數。物業管理業監管局已發出6,400多個物管人及物管公司牌照，其中正式物管人及物管公司牌照佔61%，臨時物管人牌照佔39%。申領物管人牌照情況積極， 而物管公司方面，目前已有超過100間物管公司遞交牌照申請，而超過50間已成功獲發牌照。

監管局主席謝偉銓呼籲，尚未申領牌照的物管公司，把握時間採用監管局為個別物管公司提供的領牌專屬服務，開展牌照申領，使相關牌照申請工作可有序分流進行，以避免於短時間內要處理大量牌照申請而可能引致延誤申請的風險。

監管局已在網站設置的物業管理業發牌制度過渡期動態倒數鐘，並預計大部分物管公司將於未來500天提交牌照申請。若監管局於短時間內或過渡期臨近完結時，接獲大量申請，會對審批工作構成壓力，影響進度。

2023年8月1日起，所有為有公契物業提供多於一個類別訂明物管服務的物管公司，以及在有關物管公司就提供物管服務指定擔任監督或管理角色的物管從業員，都必須按法例規定持有有效物管牌照，才可繼續提供物管服務。