智齡機械人游走消毒　解決安老院舍人手荒

第5波疫情大爆發，本港安老院舍淪為重災區，中小型私營院舍尤其急需支援。有非牟利機構推出計劃，為多間中小型私營安老院舍引入智齡科技，以智齡機械人進行消毒，更有唱歌、探熱等功能。於短短兩星期內有90%院友染疫的安老院舍，其負責人獲借出機械人協助消毒院舍，大大減輕人手不足的負擔，更笑指機械人為院內長者帶來歡樂，精神健康更佳。

非牟利慈善機構黃金時代基金會，為中小型私營院舍推出「黃金時代『疫』風同行」支援計劃，該計劃已開展1個月，將派出數十人的專業義工團隊，從「隔離確診病人」、「環境清潔消毒」、「藥物及治療」方面，為院舍提供6個月援助，目前已有兩間受惠院舍獲機械人協助，未來將擴展至30間。

有位於元朗區的中小型安老院舍，其負責人陳姑娘表示，第5波疫情來襲時僅獲政府派發快速檢測包，惟數量不足及支援不多，故在短短2周，其院舍有90%院友疫染時，除物資短缺外，亦因職員相繼染疫而人手不足，情況嚴峻，心理壓力極大。

不過，院舍在基金會的幫助下獲捐贈快速檢測包，後來更有智齡機械人幫助定時進行消毒工作，解決了人手短缺的問題。而基金會亦有為院舍職員及院友提供情緒支援服務，機械人的出現更為院友帶來不少歡樂。

計劃召集人黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧表示，智齡科技能幫助減省人手，更在疫情嚴峻時可減輕院舍負擔，期望智齡科技未來可推展到更多安老服務。