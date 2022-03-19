全港多廈污水帶疫　17萬住戶及清潔物管員工獲派快測包

黃大仙民政事務處向彩雲（二）邨的住戶、清潔及物管公司員工派發快速測試套裝。

因應北區、屯門、沙田、灣仔、黃大仙和元朗採集到的污水驗出新冠病毒，民政事務總署昨日（18日）表示，北區民政事務處、屯門民政事務處、沙田民政事務處、灣仔民政事務處、黃大仙民政事務處和元朗民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約170,000套快速測試套裝。

北區民政事務處和屯門民政事務處透過物業管理公司，分別向粉嶺區的嘉盛苑、牽晴間、華心邨及碧湖花園，以及屯門區的良景邨、兆畦苑、兆軒苑、兆邦苑及兆隆苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

沙田民政事務處和灣仔民政事務處透過業主立案法團和物業管理公司，分別向馬鞍山區的富寶花園、利安邨及錦龍苑，以及灣仔區的勵德邨、上林、龍濤苑、浣紗花園、雍藝軒、福興閣、融苑及光明臺的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

黃大仙民政事務處則透過房屋署和物業管理公司，向彩雲（一）邨、彩雲（二）邨及彩輝邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，元朗民政事務處透過物業管理公司，向天水圍區天華邨、天慈邨及天麗苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。