山頂明德國際醫院後山　驚現醫療垃圾保護衣

繼公立醫院的醫療垃圾堆積如山，最近連山頂都有醫療廢物的蹤影！山頂明德國際醫院附近的後山，垃圾各散東西，場面猶如打風過後的亂象。本應是棕色的一大片土地，泥土上卻滿布「色彩繽紛」的廢物，包括醫療用的藍色及紫色保護衣、各式各樣的塑膠廢物等。有議員形容，在山上違法棄置醫療垃圾是「缺德」之舉，促請當局盡快清理。

有讀者向東網反映，3月12日行山時，由華富邨行荒徑至山頂明德國際醫院，當走到醫院所屬的工人宿舍附近時，發現大量醫療用的垃圾。報料人認為，垃圾四散會對周圍的環境造成污染，質疑醫院管理層是「如何辦事」。

後山有數個破爛不堪、已經不成型的黑膠袋及白膠袋，垃圾並未包好。周邊則有大量散滿一地的垃圾，看來不似是郊遊人士棄置的，因為當中包括有用完即棄的個人防護裝備、塑膠手套、保護衣、一次性的塑膠面罩、包裝物料等醫療垃圾。有些垃圾接近埋藏在泥土中，甚至有草在表面覆蓋，相信已棄置一段時間。

不過，明德國際醫院接受查詢時稱，該院一直嚴格跟隨衞生署的指引，妥善處理醫療癈物；又有一套感染控制政策，確保醫院範圍的衞生。醫院表示，由於該地點屬醫院範圍以外，故未能評論垃圾的來源。

食物環境衞生署表示，根據記錄，近日沒有接獲相關投訴。該署亦在東網查詢後，派員巡查相關地點一帶的公眾地方，未有發現有垃圾堆積或棄置情況。不過，食環署表示會繼續留意上址一帶公眾地方潔淨情況，採取適當行動，保持環境衞生。環境保護署則稱，該處的手套及保護衣並不屬於醫療廢物，可作普通廢物處置。

議員葛珮帆表示，保護衣通常由醫護穿戴，以上已使用的裝備應當用醫療垃圾處理，而在山上出現這些垃圾，毋疑會對環境造成污染，更有機會增加病毒傳播風險；上述情況令人擔憂，希望當局盡快清理。她建議市民若遇到垃圾山，可記下附近燈柱號碼，以便有關部門跟進。