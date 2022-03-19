東方日報A1：保就業　唔湯唔水

本港經濟下行，最新失業率亦再度反彈。行政長官林鄭月娥昨日在記者會宣布，將會推出支援就業兩大舉措，其中包括再推出保就業計劃，聚焦受第5波疫情影響的中小企，將向僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名月薪低於3萬元的僱員，可劃一補貼8,000元。至於未有受疫情影響行業，如大型連鎖超市、大型藥房、金融業等則會剔出計劃範圍。整個計劃涉款約260億至310億元，惠及110萬至130萬人，稍後到立法會財務委員會申請撥款，冀最快4月內接受申請。惟多名議員認為第5波疫情較以往幾波疫情嚴重，認為8,000元的補貼金額並不足夠，建議應於上一輪補貼額「睇齊」，補貼金額增加至9,000元或以上，並將計劃延長至6個月。

林鄭月娥表示，本次保就業計劃是想給予僱主信心，有苗頭復甦時希望企業可以復業及多招聘。她指出上次保就業計劃發放約900億元撐企業，提供6個月工資補貼，讓15萬名僱主保住195萬名僱員，而本次計劃會將剔除部分大型企業，舉例指兩大超市當時被指不應被納入，現時更「買到斷晒貨」，認為「僱主做到生意就應該照顧員工」。因此提出改良設計及精簡程序，剔除沒有受疫情影響行業，如大型超市、物管、大型藥房、銀行、金融及速遞派送等。

剔除名單後，林鄭認為將會惠及110萬至130萬僱員，承認比上次保就業計劃少，資助額260億至310億元，會細化方案後向財委會申請撥款，目標4月內接受申請。她進一步交代指，今次計劃提供3個月工資補貼，涵蓋5月至7月，只有月入低於3萬港元僱員受惠，受助僱員劃一獲8,000元，大型僱主設資助僱員的上限，並確保工資補貼全數資助員工工資，而僱主不能調撥資金，若屬剔除名單的行業聘用人數多於50人則不獲補貼，少於50人則可申請。

行政會議成員、議員林健鋒表示，第5波疫情對各行各業造成「海嘯式」衝擊，不少企業「命懸一線」，促請政府進一步提振社會信心，將保就業計劃延長至6個月。對於政府剔除部分不受影響行業參加保就業計劃，林建議政府細心聆聽各方意見，若然有關行業有客觀數據證實受到疫情一定程度打擊，應該容許重新納入計劃，務求將計劃支撐企業的原意，做到更公平、更準確及更到位。

至於議員楊永杰認為，補貼金額不應低於上一輪計劃，甚至要高於9,000元，又建議政府規管補貼的用法，確保打工仔能夠真正受惠。議員顏汶羽則期望政府清晰詳細列出相關行業，以免僱主與僱員之間出現不必要的誤會；由於此次計劃預期只推行3個月，他建議當局可設立延期的指標，例如當失業率依然未能重返3.9%，保就業計劃便須自動延期。

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