孔繁毅指全港確診達350萬　已出現群體免疫　可研放寬禁聚措施

本港新冠疫情仍肆虐，昨(18日)新增20,082宗確診個案，總個案已突破101萬宗。港大內科學系臨床教授孔繁毅今早(19日)在電台節目表示，料第5波疫情高峰期已過，相信本港真實確診人數約有350萬人，加上接種率提高，認為已出現群體免疫。

孔認為，再出現疫情爆發的機會較小，建議可逐步放寬社交距離措施，例如餐廳由2人一枱放寬至4人一枱，恢復晚市堂食，重開運動設施和康樂場所，抵港人士的檢疫亦可以放寬，只須做檢測毋須隔離，打齊針的人士就算檢測呈染疫，居家隔離7天便可。但他重申疫苗接種仍是最有效抵禦工具，認為現時最困難是為獨居長者打針，相信隨着政府外展隊展開工作，預計長者接種率下星期可能會達到8至9成。

他又指，專家小組會討論放寬使用治療新冠口服藥物的指引，可能由70歲以上長者，降低到65歲。他指本港現時購入的2款口服藥，都對減輕重症和死亡有高成效，但輝瑞的口服藥不能以胃喉餵藥，對需要插胃喉的長者可能未必有效。