堅持外防策略 陳肇始靠嚇：放寬或帶更多風險及不確定性

本港第5波新冠疫情持續，每日確診數字仍徘徊5位數，食物及衞生局局長陳肇始今早(19日)出席電台節目表示，疫情快速上升的情況雖已明顯遏止，惟未見有明顯回落，認為仍處於「高峰期」，期望可持續降低重症及死亡個案；加上疫情爆發至今3個月，擔心市民出現抗疫疲勞，一旦鬆懈疫情有機會反彈，強調會堅持「外防輸入」策略。

陳表示，理解公眾和商界對當前的防疫措施有意見，但任何調整都會帶來更多不確定性，需要根據科學數據進行調整，要謹慎處理，政府會通盤考慮。陳又提到，現時內地援港的醫護團隊與本港醫護人員於分工及協作上的接合非常好，暫未有出現任何問題，冀日後會有更多內地醫護人員來港支援。

至於會否考慮放寬抵港人士的檢疫要求，陳稱理解市民和商界的意見，但政府應綜合考慮，重申放寬檢疫要求將帶來更大風險和更多不確定性。她強調，仍要堅持「外防輸入」策略，以堵截任何輸入性個案在社區引發新一輪爆發，不過亦會因應科學及最新數據調整現有的防疫政策。