全港逾3成長者染疫　專家盼善用口服藥減低死亡風險

本港疫情嚴峻，醫院管理局早前引入兩款新冠口服藥，並已開始處方予合適患者。香港老人科醫學會主席李舜華今早(19日)於電台節目表示，雖然現時已有3分1長者染疫，但仍然有拯救空間，加上有科學實證及數據顯示新冠口服藥能抑壓病毒量，甚至減低年長人士的病情惡化及死亡風險，盼染疫長者及其家人能善用新冠口服藥，否則錯失治療良機。

李表示，身體虛弱的長者，正是疫症中受感染及病情惡化的最大風險一群，惟由於各種原因以致部分院舍長者還未曾接種疫苗。她強調，長者若不選擇接種疫苗，可考慮口服藥。她指科學實證及數據顯示口服藥，能減低年長人士死亡風險，籲一些未趕及完成接種，又不幸受感染的長者把握治療機會，又指口服藥只能在病徵出現後5天內服用才見效。

她又特別提到，尤其是雙老或獨居長者亦應多加注意身體狀況，若發現有發燒、咳嗽、頭痛，甚至氣促等狀況，就要馬上通知子女或親朋戚友。她又指，許多長者很多時不懂自己找支援，若市民身邊有許多獨居長老或雙老親屬，應多加聯絡探問，以防萬一；若察覺狀況不佳時，亦應盡快作出協助，不論為他們安排快速檢測，又或是將他們送往指定診所，甚至亦可送點食物藥品。