逾3.2萬公務員曾確診新冠　超過7成已復工

本港第5波新冠肺炎疫情持續，港府每日召開記者會交代抗疫工作情況。特首林鄭今日(19日)表示，直至本月14日，累計已有32,200名公務員曾確診，佔公務員總人數17%，曾受感染的公務員目前已有7成人員已復工，另醫管局有20%工作人員感染，50%已復工；港鐵亦有20%工作人員感染，已有80%人復工。

會上，公務員事務局局長聶德權指，第5波疫情動員政府僱員的總數多過之前幾波疫情，估計超過14萬人，佔政府僱員7成。其中隔離檢疫方面，年初至今在各區已展開245次圍封強檢，發展局、建築署都興建多個社區隔離設施，保安局負責管理設施協助追蹤救護送院服務、紀律部隊6.9萬人等執行社會秩序治安工作，民政局、勞福局要負責支援圍封、安老院舍等。

聶德權指，政府在疫情下仍然負責不少服務，不少服務中心仍維持櫃位服務，不少部門有感染或影響服務及人手。他提到，公務員需要積極承擔，不會忽視沒有承擔的人員，會虛心接受坊間批評，明白有積極改進的空間，但不要抹走公務員盡職的情況。政府僱員感染方面，聶指實際上要視乎個案增加，最近有所回落，政府僱員99%接種了第1針，96%接種第2針。

在院舍方面，聶德權指4.2萬院友獲安排接種疫苗，接種率55%，其中安老院52%，殘疾人士院舍64%，不過亦有人感染而未能接種，有1成因個人家人反對而沒有接種。院舍接種第二階段目標，外展在下月25日前於全港1.1萬間院舍不少於2次服務，為其接種第2針，為確診、康復院友接種第1針，預料2萬人可以接種第二針，5,000名康復院友可以接種第一針。

此外，林鄭在會上又承認，包括3間酒店、2個戶外設施的5個檢疫中心使用率低，，800多個單位只用了2%至3%，認為部分可以轉型，例如3間酒店可以變成隔離設施、檢疫酒店，實施工作要等衞生署有機會再交代。