5檢疫中心使用率低　或轉型隔離設施及檢疫酒店

新冠肺炎被情未止，港府近日在多地增設採樣站，又徵召酒店供市民檢疫及隔離。不過，特首林鄭今日(19日)在記者會交代抗疫工作時，承認5個檢疫中心使用率低，包括3間酒店及2個戶外設施，共800多個單位只有2%至3%的使用率。她認為部分檢疫中心可以轉型，例如3間酒店可變成隔離設施、檢疫酒店。

林鄭指，曾呼籲酒店業將酒店變成社區隔離設施，由於當時不知道確診數字，只緊急將酒店房間暫時用作隔離。不過，並不是每間酒店均適合作為隔離用途，目前大概有30間酒店參與，但部分酒店有長期住客需要遷走，所以未立即成為隔離中心。

她續指，沒有收到住客有投訴，如情況許可則會提供更好的安排，但不能提供合約詳情。雖然起初酒店業不願意，但現時參與計劃的酒店都提供全套服務，政府僅提供管理人員維持保安工作。

此外，林鄭又指政府派出不少物資包，民政事務總署在地區都有派發400萬套快測包，包括對清潔、保安、居民等，中央援港及物資都有在社區派發，例如幾十萬盒中成藥，很多在地區層面派發，包括全港各區抗疫連線。她指出，是時候更廣泛有系統派發，可能之前不能覆蓋全面，正在做計劃確保更廣泛，派發快測、中成藥、口罩，認為工程龐大，所以昨天傍晚聯同商經局及民政局對130位社區領袖開視像會議，應該月內會進行工作。