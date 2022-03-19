持探親證單日入境3次須檢測　下周一擴至港珠澳大橋等口岸

為減少口岸頻繁出入境人流帶來的爆疫風險，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(19日)宣布，下周一(21日)凌晨零時起，持探親證單日入境3次須即時核檢措施，擴至港珠澳大橋口岸及內港碼頭。

持往來港澳通行證探親(T)簽注的人士，1天內(即當天凌晨零時至23時59分)在關閘口岸、青茂口岸、港珠澳大橋口岸或內港客運碼頭口岸，入境次數共達3次或以上，不論所持病毒檢測非染疫結果證明何時採樣，均須在每次入境時，即時付費接受1次檢測，並等候至有結果後方可入境。

應變協調中心強調，此措施暫只限持往來港澳通行證探親(T)簽注的人士，入境次數亦僅計算從關閘、青茂、港珠澳大橋及內港客運碼頭口岸入境次數，經其他口岸入境次數則不計算在內。而受此措施影響人士須聽從口岸現場的工作人員指示，以便安排付費檢測，並須等候至有核檢結果後才可入境，此檢測結果不會在健康碼上顯示；另外，此一即時核檢至有結果過程或需12小時，入境前應做好準備，此要求不妨礙其他的防疫要求。