由香港偷渡珠海再返鄉 廣西女子被行拘5日

早前傳出多人在新冠疫情肆虐期間，由香港偷渡到珠海。廣西壯族自治區桂林市全州縣公安局昨(18日)晚公布，上月一名當地女子由香港偷渡到珠海，再返鄉後落網，經過多天集中隔離、居家隔離及至少13次核酸檢測顯示無感染，在本周日(13日)被行政拘留5日。

報道指，桂林市新冠防控指揮部上月19日接到珠海協查函《關於協助追蹤管理香港非法入境人員的報告》，發現一名從香港非法入境的全州籍人員，當時已返回全州。該縣公安局其後啟動應急處置預案，開展核查工作，最終將非法入境的唐某控制。調查發現，唐某去年11月為謀生計偷渡到香港，但一直找不到合適工作；至上月10日她又從香港偷渡到珠海，並於同月19日回到全州。

當地公安機關按照「先防疫、後查處」原則，會同相關部門對唐某採取了「21天集中隔離醫學觀察、11次核酸檢測、7天居家健康監測、另加2次核酸檢測」的隔離措施，唐某及其相關人員接受了多次核酸檢測，結果均為無感染。檢疫措施結束後，當局才對她作出行政拘留的處罰決定。