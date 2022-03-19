街工職工會登記被撤銷　疑思慮國安法政治風險

政府今刊憲，宣布已撤銷街工的職工會登記。

繼早前支聯會7名常委先後被警方國安處指控「煽動顛覆國家政權」一事之後，多個支聯會會員團體於評估政治風險後，接二連三地退會，其中街坊工友服務處(街工)早前亦被傳已退會。政府今日(19日)正式刊憲宣布，已撤銷街工的職工會登記；勞工處亦表示已應街工要求，取消街工職工會登記，未知是否與《港區國安法》實施後的政治風險有關。

勞工處表示，職工會登記局是應街工的要求，在本周二(15日)，根據《職工會條例》取消街坊工友服務處的職工會登記。

經翻查資料，街工去年早已傳出因支聯會常委被指控違反《港區國安法》一事後已選擇退會，惟當時街工主席盧藝賢則表示，沒有任何回覆，稍後再作回應。未知街工是次自行向勞工處要求取消職工會登記一事，是否與《港區國安法》實施後的政治風險有關。

街工起源於1970年代中末期，並定位基層，社區服務組多以照顧葵青區內公共房屋區居民為主，旗下亦另設有再培訓教育中心、荃灣教育中心、荃灣豪輝綜合服務中心、勞工(工會)事務組及社區事務組。現時在香港立法會及區議會並沒有任何議席。