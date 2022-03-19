袁國勇料3月再增數十萬宗確診　提醒全民檢測或引爆第6波疫情

疫情嚴峻，全民檢測日期一直備受社會關注，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受內地媒體訪問時提到，全民檢測稍一不慎，很容易引發第6波疫情，因此建議政府在決定實施前，必須要做好後勤工作，包括對密切接觸者追蹤能力、充足及可實施閉環管理的隔離和檢疫場。他又預期整個3月份，確診者或會再增數十萬。

對於香港是否有必要進行全民檢測，袁表示這很大程度取決於後勤工作是否已準備就緒，以及密切接觸者追蹤能力是否能應對，包括對密切接觸者追蹤能力、充足及可實施閉環管理的隔離和檢疫場。他指如這方面沒有準備好，在過程中疫情很有可能會復發，甚至引發第6波疫情。他認為，如此大規模、昂貴的全民檢測，若在短期內引發了另一波疫情，勢將令過去艱苦抗疫、極度抗疫疲勞的的市民大失所望。

袁又指，根據香港大學數學模型估算，現時本港有過百萬患者仍然留在家中，指除非家庭條件不適合居家隔離，否則政府應讓輕症者留家隔離，毋須堅持將他們送入社區隔離設施。他又估計隨着社交距離措施成效，以及病例數量龐大而產生暫時性群體免疫效應，香港確診數字會趨於平穩，不過整個3月份，新感染病例或會再增數十萬。