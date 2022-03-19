兩人自愛爾蘭香港入境　檢測證染疫列輸入病例

新冠肺炎疫情持續，澳門今日(19日)公布，當地過去一日新增兩宗輸入病例，包括一名由愛爾蘭回澳的澳門居民，以及一名由香港赴澳的常住香港外籍人士。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，首名患者是由愛爾蘭經英國及新加坡回澳的46歲女性澳門居民，去年11月及12月共接種2劑迎冠疫苗。她在本周日(13日)於英國接受核酸檢測時證實沒有受感染，兩日後乘航班由愛爾蘭到英國，轉乘其他班機由英國前往新加坡，至周三(16日)再從新加坡轉機回澳門，入境時亦曾接受檢測，均顯示沒有中招，被安排至酒店作醫學觀察，直至昨日(18日)覆查結果染疫。

另一名患者是由香港赴澳門的49歲男性，於2021年11月接種2劑疫苗。昨日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測無感染證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果發現染疫，已送往路環高頂公共衞生臨床中心隔離治療。

應變協調中心表示， 上述人士目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。至今，本澳已錄得新型冠狀毒肺炎82宗確診個案和60例無症狀感染者。